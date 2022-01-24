«Каждый выносил решение сам»

Верховный суд пошел на беспрецедентный шаг — опрос бывших присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт убийцам Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.



На суде Хасис и Тихонов (верхний ряд) присутствовали по видеосвязи. Фото: Вера Челищева / «Новая газета»

19 января 2022 года исполнилось ровно 13 лет со дня убийства адвоката Стаснислава Маркелова и журналистки «Новой» Анастасии Бабуровой. Их расстреляли на Пречистенке, у дома номер 1, когда они шли к метро «Кропоткинская» после пресс-конференции. Стас скончался на месте, Настя через два часа в больнице. …К дому номер 1 все желающие в среду вечером смогли возложить цветы и свечи, шествие не разрешили.

А на следующее утро, 20 января, был суд. Он касался убийц Маркелова и Бабуровой: неонацистов, членов запрещенной организации БОРН Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Мосгорсуд, напомним, в мае 2011 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а его сообщницу — к 18 годам. Биллинги, прослушки, записи с камер наблюдения — все свидетельствовало не в их пользу, однако весь процесс вину они отрицали.

Оказавшись в колониях (Хасис — в Мордовии, Тихонов — за полярным кругом),

оба в убийстве признались, подробно рассказав, как планировали и как убивали, а также выдали оставшихся членов банды.

Тем не менее адвокаты осужденных решили попытать счастья в Европейском суде, отправив туда жалобу о том, что процесс в Мосгорсуде якобы шел с нарушениями.

Зацепились за интервью одной из бывших присяжных — Анны Добрачевой (она взяла самоотвод и отказалась участвовать в слушаниях), которая утверждала, что в коллегию будто бы были внедрены люди, оказывавшие давление на остальных членов жюри. Правда, интервью гражданка по совпадению давала журналисту, который ранее выступал на процессе в качестве свидетеля защиты подсудимых и писал статьи в их пользу.

Полицейское оцепление на Пречистенке, недалеко от места убийства Станислава Маркелова и Насти Бабуровой. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В феврале 2021 года ЕСПЧ пришел к выводу, что российский суд не рассмотрел в полной мере заявления Добрачевой и не принял мер к тому, чтобы проверить ее слова (при этом выплачивать компенсацию осужденным Страсбург счел излишним).

И вот в конце 2021 года Верховный суд возобновил производство по уголовному делу из-за новых обстоятельств и отправил его на пересмотр в кассацию. Что важно: в кассацию именно ВС, поскольку на момент вынесения приговора кассационной инстанции в Мосгорсуде, как сейчас, не существовало.

«Привет!» — Тихонов с улыбкой поприветствовал Хасис рукой. Он был по видеосвязи из колонии. Побритый налысо, в черной робе, но совсем не изменившийся внешне. Она не ответила и вообще держалась сдержанно, не чета себе 11-летней давности: в Мосгорсуде была более общительной и эмоциональной. Тоже совсем не изменилась внешне, джинсы и кофту сменила лишь зеленая роба. До начала заседаний Тихонов и Хасис так ни разу и не обмолвились словами.

Сегодня ему 41, ей 36. Они уже старше не только тех себя, но и Стаса с Настей, которым навсегда осталось по 34 и 25.

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Тихонова поддержать в суд пришла младшая сестра. Хасис, кроме адвоката Дмитрия Аграновского, больше никто не представлял. Как раз господин Аграновский, отвечая на вопрос председательствующего Арбузова, не возражают ли стороны, если в зале трансляций за процессом будут следить журналисты, обратился к суду с необычной просьбой:

— Я не против присутствия СМИ. Но прошу суд разъяснить им, чтобы они не опускались до таких оскорбительных терминов в адрес наших подзащитных, как «неонацисты».

Брат Станислава Маркелова — Михаил Маркелов (официально представляющий семью погибшего) — попросил не указывать СМИ, как им писать.

Спор был исчерпан.

Мемориал на месте убийства. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Судья ВС Арбузов подробно огласил доводы жалобы в ЕСПЧ подсудимых и защиты (пристрастность присяжных, обвинительный уклон судьи) и неожиданно объявил, что на связи с судом эти же самые присяжные, 11 лет назад выносившие свой вердикт. Не все — на сегодня только трое. Ход неожиданный и в каком-то роде революционный: никогда еще до этого при оспаривании вердиктов присяжных в ВС туда не приглашались сами члены коллегии. Но так как Страсбург указал на то, что кассационная инстанция ВС должным образом не проверила доводы подсудимых, ВС решил исправить ситуацию таким образом: опросив присяжных. Многие ожидали, что ВС просто отправит дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, и будет повторный процесс. А тут…

— Опрос присяжных ничего нового не принесет. ЕСПЧ уже вынес решение. Уже дана оценка, — заявили адвокаты Аграновский и Першин.

— Факт пристрастности присяжных установлен решением ЕСПЧ, — добавил Тихонов. Хасис:

— Их опрос просто затянет процесс.

Потерпевшие и прокуратура не возражали. ВС постановил присяжных опросить. На опрос ушло 20 минут. Трое уже немолодых бывших присяжных выступали по видеосвязи, каждый по отдельности. Так Валентина Николаева опровергла факты, изложенные в интервью взявшей самоотвод присяжной Добрачевой о том, что в совещательной комнате коллегия обсуждала негативные статьи в СМИ о Хасис и Тихонове.

Валентина Николаева:

— Это был тяжелый процесс. Мы никогда не говорили в комнате о нем. Пили чай, пытались переключиться на домашние дела. В перерыве ходили в курилку.

— Никто давление не оказывал. Каждый выносил свое решение сам. Я писал и ни к кому не смотрел, кто что пишет. И ко мне никто не смотрел, какое решение я пишу, — сказал в свою очередь бывший присяжный Михаил Чернов. О том, что обсуждений публикаций в СМИ в комнате не было, рассказала и Валентина Дикова.

Вопросы имели возможность задавать сами осужденные и защита. Однако кроме Тихонова (он, в частности, спросил, как голосовал по вердикту Чернов, вопрос был снят), никто этим правом не воспользовался.

ВС планирует допросить всех присяжных, в связи с чем судья Абрамов объявил перерыв до 27 января. Будет ли среди них госпожа Добрачева, пока неясно.

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

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