Пентагон захотел разместить ВС США в Прибалтике и Восточной Европе

Президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.

Как информирует издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.

Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).