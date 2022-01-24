 

Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину

24.01.2022, 5:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдепартамент Соединенных Штатов предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства, сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд [с территории Украины] <…> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», – уточнила сотрудница американского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности выданных предписаний в Госдепе проведут «не позднее, чем через 30 дней». Госдепартамент не уточнил, о каком числе сотрудников посольства США и членов их семей идет речь.

В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В тот же день МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов или членов их семей с Украины. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации.

Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Глава курганской ОП не подтвердил подкупа избирателей на голосовании

22.03 / Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca упало

15.07 / Обозреватель Guardian – Трамп не преуспел в управлении страной, зато достиг больших высот в искусстве вранья

05.09 / Порошенко о российских санкциях: Это награда за защиту Украины

08.02 / Модель Toyota Land Cruiser 200 пользуется высоким спросом в США

23.09 / Марка Honda обновила кроссовер Passport и добавила ему версию для бездорожья

20.11 / Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар в Польше

28.01 / Зеленский встретился с главой Гостаможенной службы, хочет ускорить реформирование ведомства

10.01 / В США арестовали нескольких участников штурма Капитолия, среди них “шаман” QAnon

25.12 / NBC News – «не думаю, что к моей проблеме отнеслись серьёзно» — жертвы «гаванского синдрома» требуют справедливости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика