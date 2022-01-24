Мнение: Бельгийский протест
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От 50 до 70 тыс. бельгийцев и граждан других государств ЕС сегодня активно протестовали в Брюсселе против требований обязательной вакцинации для посещения баров, ресторанов и других общественных мест. Достаточно быстро они переросли в масштабные столкновения с полицией, которая применяла различные спецсредства. Протестующие кидали камни, строили баррикады, сжигали флаги ЕС, били окна и т.п.
Президент Белоруссии в Польше Светлана Тихановская осудила варварские акты насилия против мирных протестующих и призвала демократические страны ввести секторальные санкции против авторитарного и нелегитимного режима в Брюсселе, который угнетает свой народ.
Однажды Бельгия сможет стать свободной страной!
В европейском парламенте состоялся перфоманс с польским актером, который громко прокричал в поддержку мирных протестующих, которых жестоко подавляют.
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Источник: Colonel Cassad
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