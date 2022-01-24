Мнение: Шифровка Алекса по КовидФМ

Сегодня долго возился на кухне, с горя включил КовидФМ. Я не люблю так называемую «музыку» и не включаю без крайней необходимости «музыкальные» радиостанции, а Эхо Москвы у меня бормотало предыдущие два дня – больше я их уже физически не мог выносить, не ощущая себя стариком с радиоточкой, запертым в богадельне. Решил побыть узником ковид-диспансера имени Билла Гейтса – всё какое-никакое разнообразие…

А ведь когда-то была действительно хорошая радиостанция (когда она еще была известна как БизнесФМ). Толковые и короткие комментарии, неплохие журналисты, даже Бовт казался умным… Любил ее! Но нет: рептилоиды подкупили владельцев, те переделали ее (и себя) под «ковидФМ» – и понеслась: добрая половина всех новостей – галимая пропаганда масок, вакцинации и куаркодов, эфир бесстыдно сочится враньем… Я, между прочим, прислушался к их самодовольной рекламе и с удивлением отметил: вступление в Армию Тьмы, оказывается, напитало “ковидовцев” дьявольской темной энергией: некогда маленькой московской радиоточке открыли отделения в Барнауле, Самаре, еще паре городов. Вон оно как: продаваться-то выгодно, оказывается, особенно если продаешься ковидной мафии!

Но не только ей. У Армии Тьмы много обличий. Новости там каждые 15 минут, все время повторяются – и один из повторов меня особо заинтриговал. Дикторша четыре раза в каждый час (!) сообщала всем несчастным вроде меня, что «в одном из исправительных учреждений на территории Калужской области погиб заключенный. Заключенный погиб в результате драки между заключенными; по сообщению ФСИН, драка поизошла в результате возникших между заключенными неприязненных отношений» (казенщина невыносимая, кто так разговаривает, уроды…)

Но всё, больше никакой информации: ни фамилии заключенного, ни его убийцы, ни каких еще обстоятельств дела… Я сначала подумал – уж не о Навальном ли речь; но быстро отказался от догадки – нет, область другая, Навальный же во Владимирской сидит. А они эту «новость» прокручивают второй раз, третий, пятый…

Я все больше недоумеваю. Да что за чушь?! Почему они с таким упорством рассказывают о смерти какого-то зека, причем даже не называя по имени? кто это, вашу мать? Никаких деталей, только повторяют, как попугаи, про «неприязненные отношения». Во-первых, сама эта протокольная формулировка – издевательски-бессмысленная, во-вторых – нам-то что?! Это ж вроде федеральное (почти) радио, бывшее «Бизнес», теперь «Ковид»ФМ! Не «Вестник Мордорских колоний» и даже не «Радио Шансон»! И мы не в Костромской области! Почему нам так надо знать, что в одной из бесчисленных колоний один безымянный зек зарезал другого?! К тому ж – в России в колониях сидит порядка полумиллиона заключенных, условия там известно какие; ни за что не поверю, что там убийство одним зеком другого – такое уж невероятное ЧП!

Шестой раз сообщают «новость», седьмой… «По сообщению ФСИН, убил ввиду неприязненных отношений». Я уже думаю, дожаривая рыбу: может, это такая типа шифровка? От Юстаса Алексу?!

И только уже вечером, представьте, нашлась разгадка! Вытер руки, сел за комп. Запускаю Телеграм, читаю последние сообщения телеграм-каналов… И почти сразу натыкаюсь – ОНО:

«Ридовка»: «В Калужской области онкобольного заключенного до смерти запытали капо. ФСИН утверждает, что его убили другие осужденные «из-за личной неприязни»

Проект «Гулагу.нет» сообщил о трагическом случае в ИК №3 Калужской области, который произошел в ночь с 21 по 22 января: заключенного Михаила Смирнова, который, по данным правозащитников, «открыто выступал против начала избиений и пыток, который начал применять новый начальник Павел Рыженков», избили и попытались изнасиловать осужденные из так называемого «пресс-отряда», созданного с подачи руководства колонии. В итоге 34-летний Смирнов, страдавший онкологическим заболеванием, скончался.

В УФСИН по Калужской области подтвердили смерть Смирнова, однако заявили, что он умер в результате конфликта между осужденными, возникшего из-за «личной неприязни».

Вот всё и разъяснилось. Первый абзац по радио передать не могли, назвать фамилии – тоже; передали в итоге “что можно”, то, что пропускает цензура (которой у нас в стране как бы нет). В итоге и получилась «шифровка Алекса».

И сколько ж таких «сообщений-уродцев» сейчас каждый час льются в уши потребителей «новостей»! Из них грубыми ножницами цензора вырезают всю сердцевину, всю «мякотку» – а оставляют только официально разрешенное враньё. И люди даже не понимают, что и в связи с чем им вешают на уши.