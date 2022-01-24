Угрозы?! Нет, мерси, Баку!

Почему кандидатка в президенты Франции Валери Пекресс написала заявление на главу Азербайджана.



Политик, кандидатка в президенты Франции Валери Пекресс. Фото: Fabrice Dimier / Bloomberg via Getty Images

Во Франции — пока на обочине широкого общественного интереса — скандал, связанный с заявлением Валери Пекресс, известного политика, кандидатки в президенты страны, об угрозах в ее адрес. По этому поводу Пекресс написала заявление на самого президента Азербайджана.Поездка французов в Армению

Валери Пекресс (глава столичного региона Иль-де-Франс и единый кандидат в президенты Франции от правой, «голлистской» партии «Республиканцы») рассказала, что «угрозы» со стороны азербайджанского президента Ильхама Алиева прозвучали из-за ее поездки в Нагорный Карабах. Пекресс была в Армении с 20 по 23 декабря — и таким образом за пару дней до Рождества «выразила поддержку» «христианам Востока»: немаловажная задача для кандидата от правой партии, которую поддерживают многие католики. Кроме того, нельзя забывать о весе армянской диаспоры в политической и экономической жизни Франции.

Пекресс поехала в Армению в сопровождении двух других видных представителей партии «Республиканцы» — Брюно Ретайо (глава фракции в Сенате) и Мишеля Барнье (экс-глава МИД Франции, в последние годы занимал высокие посты в руководстве Евросоюза). По итогам поездки они написали совместную колонку для газеты Le Journal du dimanche (JDD) под заголовком «Франция и Армения: наши судьбы связаны».

В Армении «мы увидели мужество народа, достойно выдержавшего испытания, проявленное перед лицом внешних провокаций», — заявили авторы колонки, имея в виду войну 2020 года Азербайджана против Армении в Карабахе (войну, которая сопровождалась, в том числе, «преступлениями со стороны джихадистских наемников», говорится в статье; к слову, об этом говорил во время войны и президент Макрон. — Ю. С.) и напоминая о геноциде 1915 года.

Пекресс, Ретайо и Барнье сравнили удар, которому подверглась Армения, с террористическими атаками, происходившими во Франции: «Это тот же тоталитаризм, который объединяет тех, кто в Армении хотел бы превратить монастыри и церкви в пепел, с теми, кто во Франции расправился с отцом Амелем и пролил кровь в базилике Ниццы. Та же идеология, тот же тоталитаризм, те же враги. Французы и армяне, именно в невзгодах мы осознаем, что нас объединяет одна и та же цивилизация».

«Мы хотим провести в Париже международную конференцию для Армении, которая, помимо безопасности и экономики, мобилизует ЮНЕСКО на защиту культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха», — также заявили французские политики.

Азербайджанская реакция

Еще во время их визита МИД Азербайджана выразил протест по поводу того, что Валери Пекресс в «сопровождении других французских политиков» «незаконно посетила город Ханкенди в Азербайджанской Республике». (Армянское название города — Степанакерт. — Ред.). «В связи с этим поверенный в делах Франции в нашей стране был вызван в министерство иностранных дел и ему была вручена нота протеста», — заявили в Баку, заверив, что эта поездка «нанесла ущерб франко-азербайджанским отношениям» и «престижу Франции в регионе». Французским политикам МИД Азербайджана пригрозил тем, что они «несут ответственность в соответствии с (азербайджанским) национальным законодательством», а также пояснил об их внесении «в список нежелательных для въезда» в страну.

Французы, как и планировали, уехали домой, опубликовали упомянутую выше статью в JDD, и только 12 января в интервью азербайджанским телеканалам Ильхам Алиев сделал заявление, в котором Валери Пекресс увидела угрозу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Алиев заявил, что если бы в Баку знали о поездке французских политиков в Ханкенди заранее, то «однозначно не выпустили бы их обратно». «Лачинский коридор находится под нашим контролем. <…> Мы можем остановить там любую машину, и никто ничего не может нам сказать», — признался азербайджанский президент. Притом, что, по официальным данным, Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, контролирует российский миротворческий контингент.

Пекресс пишет заявление

Валери Пекресс назвала заявление Алиева угрозами в свой адрес, заявив об этом журналистам 14 января в Афинах. В «колыбель европейской цивилизации» госпожа Пекресс тоже совершала предвыборную поездку (чтобы показать французским избирателям одновременно и свою приверженность ценностям единой Европы, и свое намерение «бороться» с нелегальной миграцией; ну и заодно подтвердить свой высокий статус встречей с премьер-министром Греции).

«Угрозы президента Азербайджана в мой адрес меня не пугают. Однако я очень хотела бы более официального ответа от французской дипломатии, чье глухое молчание — шокирует», — пояснила Пекресс, подчеркнув «тяжесть угрозы в отношении кандидатки на французских президентских выборах, которая не может свободно поехать туда, куда она хочет» — «со стороны главы иностранного государства».

Утром, 15 января, по данным французской радиостанции Europe 1, Пекресс написала во французские правоохранительные органы заявление об «угрозах убийством» со стороны Ильхама Алиева.

16 января видные деятели «Республиканцев» опубликовали в JDD открытое письмо на имя президента Макрона. Они назвали заявление Алиева «призывом к ненависти в адрес французского политика», а также «едва прикрытой угрозой в адрес нашей нации, нашего правительства и его представителей». Авторы письма призвали президента Макрона «потребовать официальных извинений от Республики Азербайджан, а также, в случае их отсутствия в кратчайшие сроки, рассмотреть возможность отзыва нашего посла». Заверили: «От этого зависит честь Франции».

17 января в интервью радио Europe 1 г-жа Пекресс, назвав заявление Алиева «шокирующим», перешла, вероятно, к основной цели громкой акции по подаче не имеющего пока судебных перспектив во Франции заявления против действующего главы иностранного государства. «Глухое молчание правительства, которое не защищает участницу президентских выборов, — это скандал», — пояснила госпожа Пекресс, которая при благоприятном раскладе (судя по соцопросам) имеет шансы «зацепить» Марин Ле Пен, пройдя во второй тур вместе с Макроном. Не хватает пары-тройки процентов.

Вышесказанное не означает, что госпожа Пекресс не права, подавая символическую жалобу и называя алиевское высказывание «шокирующим». Но нельзя забывать об основной цели — под названием Елисейский дворец.

Ответ официального Парижа

Что касается Елиcейского дворца, то Макрон пока не ответил на призывы депутатов, поддерживающих одну из его основных конкуренток. Но это уже сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. 18 января, отвечая в Нацсобрании на вопрос депутатов-«республиканцев», Ле Дриан сказал: «Господа депутаты, президент республики ответит на запрос. <…> Но министр иностранных дел, которым я являюсь, может уже сейчас вам сказать, что заявления, сделанные президентом Алиевым относительно (французской) народной избранницы (речь о том, что Пекресс — глава региона. — Ю. С.), которая к тому же кандидат на президентских выборах, неприемлемы по форме и содержанию». В зале Нацсобрания раздались аплодисменты.

Фото: EPA-EFE

«И я об этом дал знать — решительно! — послу Азербайджана во Франции», — добавил министр. Затем пожурил депутатов-«республиканцев» за то, что об этой поездке «никак не были предварительно проинформированы» французские власти. В ответ депутаты от оппозиции выдали непродолжительный «гул возмущения», после чего глава МИД опять подчеркнул: превыше «этого инцидента» другое: «важно, чтобы Франция (по-прежнему) была солидарна с Арменией…».

Ответ официального Баку

На выступление главы МИД Франции в тот же день откликнулись в Баку и в азербайджанском посольстве в Париже. «Заявление президента Азербайджана было обоснованным и верным. Безответственный и сделанный в неприемлемой форме комментарий французского министра о заявлении главы другого государства нарушает дипломатические традиции», — сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

А в сообщении посольства Азербайджана во Франции было сказано (цитирую по AFP): «Заявления Пекресс о якобы «угрозах смерти», ее постоянные нападки на Азербайджан и посягательства на достоинство президента <…> неприемлемы».

Этот дипломатический мини-скандал, в котором упомянуты уже не только «достоинство президента Азербайджана», но и «честь Франции», вероятно, еще будет иметь продолжение.

Последнее интересное заявление сделало французское издание L’Opinion, опубликовавшее 20 января статью под заголовком: «Пекресс в Карабахе: поездка, ставшая возможной благодаря благосклонности России». (См. выше напоминание о том, кто должен контролировать Лачинский коридор — Прим. Ю.С.).

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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