Мнение: Скандинавская угроза

О попытках втягивания Швеции и Финляндии в НАТО на фоне текущей военно-политической эскалации в Восточной Европе.

Скандинавская угроза

Обострение системного кризиса в отношениях России с США и их сателлитами по НАТО в конце 2021 года актуализировало тему расширения так называемого «санитарного кордона» вокруг России за счет включения в него еще двух скандинавских стран – Швеции и Финляндии, которые длительное историческое время позиционируют себя как нейтральные государства.

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Возвращаясь к современности, можно заметить, что новая «холодная война», развязанная США против России, уже втянула Норвегию как составную часть враждебного России военно-политического блока. В конце 2021 года России уже открыто угрожают, что НАТО не только не остановит своего расширения на восток, но и втянет в себя еще два скандинавских государства, что серьезно осложнит вопросы безопасности России на северо-западном направлении. Фактически, НАТО непосредственно вплотную приблизится к позициям России в Балтийском море и Карелии. Учитывая гипотетическую возможность размещения на территории новых членов НАТО позиционных районов ПРО, дополнительных контингентов войск (в том числе – американских), а также ударных вооружений (в том числе – ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками), Россия будет вынуждена так или иначе реагировать на подобные угрозы, распыляя часть ограниченных ресурсов еще и на купирование потенциальной угрозы со стороны втянутых в новую «холодную войну» скандинавских государств.

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В случае со Швецией и Финляндией можно наблюдать схожие тенденции. В НАТО не скрывают, чтобы были бы заинтересованы во вступлении в альянс данных государств, чтобы они также, как и Норвегия, могли бы участвовать в «сдерживании России». Основной проблемой в реализации этого курса является сопротивление населения попыткам демонтировать официальный нейтралитет.

На 2021 год, несмотря на активную работу евро-атлантических НКО, государственную пропаганду и антироссийскую кампанию в СМИ, большинство населения Финляндии и Швеции выступает против отказа от нейтралитета и вступления в НАТО. Тем не менее, число противников вступления в НАТО сокращается. Например, в Финляндии, по данным Gallup, против вступления НАТО выступают 42% населения, а за вступление –28%. При этом число противников вступления впервые за долгие годы упало ниже 50%. Это прямой результат идущей работы с обществом и действий пропагандистской машины. Как следствие, политическое руководство Финляндии открытым текстом заявляет, что Финляндия сохраняет возможность свободной подачи заявки на членство в НАТО, и шансы на вступление зависят от настроений населения, которые меняются.

Еще более ярко эти тенденции проявляются в соседней Швеции. По данным опросов, приводимых Bloomberg, от 33% до 36% населения выступают против вступления Швеции в НАТО и от 28% до 35% выступают за членство в НАТО. В комментариях политического руководства Швеции в последние пару лет отчетливо прослеживается тезис, что страна достаточно близка к тому, чтобы отказаться от более чем двухвекового официального нейтралитета.

Данные тенденции уже выливаются в различные антироссийские заявления шведского военно-политического руководства, наращивание контингента шведской армии на Готланде, демонстративное военное патрулирование города Висьбю, вкупе с продолжающейся пропагандой необходимости членства Швеции в НАТО внутри самой Швеции, чтобы сформировать такие настроения в обществе, которые позволят провести плебисцит о вступлении в НАТО и с опорой на общественный запрос ликвидировать политику официально нейтралитета.

Важно понимать, что это не частные проявления антироссийской политики, а составная часть строительства «санитарного кордона» на границах России для ее «сдерживания». Такой кордон уже строили в Европе против СССР в 20-е годы, стремясь сформировать на его периметре цепочку антисоветски настроенных государств, проводящих враждебную политику против СССР и, при необходимости, способных принять участие в «крестовом походе против большевизма», что некоторые впоследствии и проделали уже в составе сателлитов нацистской Германии.

В случае с текущей «холодной войной» мы уже видим контуры нового «санитарного кордона». От Баренцева моря до Кавказа протянулась целая дуга зависимых от США государств, основой внешней политики которых является сдерживание России. Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Украина, Грузия. На территории всех этих государств развернуты войска НАТО – и все они проводят антироссийскую политику той или иной степени интенсивности.

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В современных реалиях Россия также предлагает Европе сформировать новую систему коллективной европейской безопасности, отказаться от враждебных действий, снизить угрозу ядерной и неядерной войны, что конечно же требует от Европы и США отказа от стратегии «санитарного кордона». Как видим, США на текущий момент не готовы отказаться от этого курса – и угрозы втянуть в НАТО еще и Швецию с Финляндией отражают гегемонистские подходы Вашингтона в отношениях с Россией, которую США не считают равноправным партнером для переговоров, полагая, что та слишком слаба, чтобы навязать Европе свою повестку дня.

В результате, мы наблюдаем процессы, схожие с тем, что происходило в Европе в 20-х–30-х годах прошлого столетия: рост угрозы большой войны в Европе, интенсификацию гонки вооружений, популяризацию алармистской военной пропаганды, постоянные «военные тревоги», активизацию войны спецслужб. А также истеричные нарративы в СМИ, раскрывающие ранее закрытые «окна Овертона», в которых как норма подается возможная война с Россией или же рассматриваемый выше отказ Финляндии и Швеции от, казалось бы, незыблемого курса на сохранение внешнеполитического нейтралитета.

https://katehon.com/ru/article/skandinavskaya-ugroza – полностью статья по ссылке

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