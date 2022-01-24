Министр печати Чечни рассказал, что Зарема Мусаева задержана

….и находится в спецприемнике. Накануне ее насильно вывезли из Нижнего Новгорода

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев рассказал в эфире «Дождя»*, что Зарему Мусаеву, которую силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, задержали и доставили в спецприемник МВД по Чеченской республике.

По словам Дудаева, Мусаеву задержали по административному нарушению — после того как женщину доставили в Грозный, она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Кроме того, министр рассказал, что суд уже прошел, и Мусаевой назначили 15 суток ареста. При этом Дудаев не ответил на вопрос, какой именно суд вынес решение и когда.

Дудаев добавил, что гражданка находится в статусе свидетеля по уголовному делу, по которому ее изначально доставили на допрос в Грозный.

Во время эфира Дудаев также включил несколько аудиозаписей на чеченском. На одной из них, по его словам, якобы сын Мусаевой Ибрагим Янгулбаев говорит, что «ведет свою деятельность не для того, чтобы исправлять сторонников Кадырова, а чтобы их всех убить».

В четверг в нижегородскую квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Они увезли в неизвестном направлении жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, без одежды и необходимых лекарств.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев позже опубликовал видео беседы с Мусаевой, на котором гражданка говорит, что «купили лекарства, никакого насилия [не применялось]».

«Я знаю свою мать и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая», — прокомментировал Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев.

Сам он сообщил, что около 15 его родственников из Грозного перестали выходить на связь. Янгулбаев предположил, что их могли «силой вывезти для записи видео, на котором они будут оскорблять и ругать нашу семью». В эфире «Дождя»* он заявил, что адвоката к матери не пускают.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления — уничтожить.«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня», — считает Кадыров. После этого муж и дочь Мусаевой покинули Россию.

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