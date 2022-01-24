 

Мнение: Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие

24.01.2022, 3:26, Разное
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В дополнение к теме https://colonelcassad.livejournal.com/7396417.html бельгийских протестов.

2021-й.

ЕС поддерживает белорусский народ в его законном стремлении к демократии.
Цена, которую белорусский народ платит за свое законное стремление к свободе, очень высока.
Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в Беларуси, (с) Ж.Боррель

* * *

2022-й.

«Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на манифестации сегодня в Брюсселе, в том числе в наших помещении. Спасибо женщинам и мужчинам из федеральной полиции за их действия. (с) Ж.Боррель

И тут Ж.Боррель понял, что ему не нравится, когда мирные протестующие бьют окна в его офисе.
Но к всеобъемлющему национальному диалогу ради мирного урегулирования он почему то не призывает.
Интересно, почему? Неужели ждет, когда бельгийцы возьмут палатки, покрышки и хорошее настроение и придут уже всерьез к его офису?

Источник: Colonel Cassad



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