Мнение: Скандал на шахматном турнире



Гладиатор по имени Даня

На одном из старейших и самых престижных турниров в мире по шахматам, проводимом ежегодно в голландском городе Вейк-ан-Зее – скандал. Одного из фаворитов турнира, нашего гроссмейстера Даниила Дубова, заставили играть очередную партию против Аниша Гири (тоже, по сути, наш – хоть и тамил, но все детство провел в Питере и по-русски говорит как на родном) В МАСКЕ! Шахматные партии на турнире с классическим контролем времени длятся иной раз по 5-6 часов, и, в общем, было бы пикантное зрелище: два игрока 6 часов пыхтят над доской напротив друг друга, один как дурак в маске (натянутой как положено – по брови!), а другой как белый человек (даром что индиец) – без маски, с босым лицом.

Естественно, Даниил Дубов отказался – особенно учитывая то пикантное обстоятельство, что ПЕРЕД турниром он специально оговаривал с организаторами – будут на турнире заставлять играть за доской в маске или нет. Дубов прямо ставил перед голландцами условие: если маски будут обязательны – я играть не буду, мне, дескать, маска мешает (да и вообще я не клоун, и я из свободной страны России, где еще не все до такой степени рехнулись, как у вас в Европе – мог бы он добавить). На что организаторы его ЗАВЕРИЛИ, даже вроде бы письменно – что нет, что вы, никаких требований обязательности масок не будет!!

Все становится еще более пикантно, если указать формальную причину: оказывается, тесты показали, что В ОКРУЖЕНИИ Дубова (не у него самого!) у одного человека обнаружился ковид – то есть положительный тест. Естественно, еще до начала тура Дубов потребовал, чтобы тест взяли у него; экспресс-тест показал, что Дубов “чист”; но для организаторов важнее оказался “официальный” тест. Его тоже взяли у Дубова – но тут же выяснилось, что в передовой стране Голландии результаты анализа будут готовы только завтра. А тур – сегодня!

Так что, сказали Дубову – давай, малец: у нас проклятая неизвестность, поэтому давай – играй в маске! Дубов отказался; думаю, он воспринял происходящее еще и как публичное унижение – и был не так уж неправ. Ну и ему тогда, недолго думая, влепили техническое поражение, то есть – ноль в партии с Гири. А Гири – единичку. А на следующий день пришел результат теста – отрицательный. Гири мог играть с Дубовым без малейших опасений – Дубов не был больным и не был заразным.

Сейчас скандал удалось пригасить – на следующий тур (сегодня) Дубов вышел и сыграл. Без маски. Хотя многие опасались, что он вспылит и покинет турнир.

Интересная история. Какие выводы?

Вообще, кейс выходит далеко за рамки шахмат. Основные споры, как я посмотрю, идут на всякие второстепенные темы: одна часть возмущается Дубовым (“правила есть правила, сказали тебе надевать маску – надевай и не чирикай, мы спасаем жизни!”), другие (среди них большинство – российские гроссмейстеры) поддерживают Дубова и возмущаются попранием его прав – мол, его не могли заставлять ничего надевать: организаторы турнира не являются представителями властей, сам он был вовсе не обязан ничего надевать, да и вообще – организаторы турнира не являются ни в каком смысле начальниками игроков, а участников игры ни в коем случае нельзя рассматривать как “подчиненных” или хотя бы просто “наемный персонал” у организаторов.

Но почему-то почти никто не задумывается о главном – о спортивном принципе. “Кейс Дубова” – еще одно яркое подтверждение того, насколько выродился современный спорт. Если раньше это было, по сути, аристократическое соревнование равных и благородных донов, в котором выше собственно победы ценилось то, что она одержана ПО ПРАВИЛАМ – то теперь спорт по факту рассматривается как некие гладиаторские бои на потеху плебсу, в которых главное – именно победа, неважно как достигнутая. А ведь нельзя забывать, кто такие гладиаторы: при все блеске – это ведь одно из названий для рабов.

Рабы! Пусть и шикарно высокооплачиваемые. А может быть – как раз ПОТОМУ, что высокооплачиваемые. В чем сущность раба? В том, что он бесправен по определению. И никаких “правил” для него нет.

Требование для Дубова “играй в маске” – оно ведь было прежде всего откровенно дискриминационное. Из-за чего в турнире “лучших шахматистов планеты” образовывался всем очевидный перекос, точно по Оруэллу: все свиньи равны, но есть свиньи равнее других. Дубов в самый канун ответственной партии получил сначала психологический удар (его объявили “заразным”) – а потом его еще и обязали всю партию с мощным противником дышать через тряпку. И это сделали СУДЬИ – как раз те, кто, по идее, должен следить за строгим соблюдением спортивного принципа, то есть за тем, чтобы все противники находились в равных условиях!

А потом ему еще и просто, на глазах всего мира, засчитывают поражение без игры. Особенно пикантно, что Аниш Гири… выступает за Голландию. То есть организаторы, не моргнув глазом, еще и поддержали “своего” против “чужака”! Ай, молодцы…

В чем корень всех проблем современного спорта? Как ни странно – именно в платности. В своем изначальном смысле спорт – соревнование аристократов. Аристократам не нужны деньги. Они просто соревнуются друг с другом “по гамбургскому счету” – чтобы узнать СРЕДИ СЕБЯ, кто из них НА САМОМ ДЕЛЕ “быстрее, выше и сильнее”. Именно поэтому в аристократическом (то есть изначальном) спорте – такое пристальное, почти болезненное внимание именно к соблюдению правил. Потому что – все должны быть в равных условиях! Только так можно определить, кто в самом деле сильнейший! Другими словами, спортивный принцип – это почти НАУЧНЫЙ подход к выявлению сильнейшего, а спортивное соревнование рассматривается как своего рода научный эксперимент, при котором все случайные внешние воздействия стараются по максимуму элиминировать.

Не то – сейчас. Шахматисты, теннисисты и прочие прыгуны в воду могут сколько угодно говорить, что они “свободные люди” и они не являются “подчиненными” ни своих Федераций, ни, тем паче, устроителей турниров и спонсоров. Формально это так – но на деле почти невозможно уйти от мысли, что “тот, кто платит, тот и заказывает музыку”. Ни самим спортсменам, ни публике, ни уж точно – ТЕМ, КТО ПЛАТИТ. Они-таки СЧИТАЮТ спортсменов своими подчиненными. Как в старом фильме “Игрушка” с Пьером Ришаром.

И Даня Дубов, хотя его публично унизили и вытерли об него ноги – не уезжает, хлопнув дверью. Потому что вполне резонно полагает: один раз уедешь – а потом перестанут приглашать. И НА ЧТО ЖИТЬ??

Аристократ бы уехал. Не раздумывая ни минуты. Но у аристократов обычно есть на что жить. Для них спорт – не более чем хобби.