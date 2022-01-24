 

Почему рушатся семьи – Личное мнение

24.01.2022, 3:20, Разное
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Мирославе Карпович, конечно, сильно достаётся от салатниц в Инстаграме.


Фото: Соцсети

Неумные женщины трудной судьбы обвиняют артистку в том, что она разрушила брак Прилучного и Муцениеце.

Это неправда.

Брак могут разрушить только его участники.

Если отношения двоих построены на любви, честности и уважении, если мужчина и женщина берегут друг друга, берегут свой союз, не распыляясь на разборки, придирки и претензии, если этот союз изначально был основан на большой, серьёзной любви, а не на мимолётной страсти или желании бабы затащить мужика в ЗАГС любой ценой, то никакая Карпович такую семьи не разрушит.

Силёнок не хватит.

Тётки накинулись на Мирославу по одной и только по одной причине: не хотят брать на себя ответственность за своё поведение в браке.

Это не я, дура, мужику ложкой мозг ела по пустякам, не я развязала войну с его мамой, не я расслабилась и перестала быть полноценным партнёром в семье, не я истерила, не я скандалила, не я перестала видеть в муже отдельного, полноценного и полноправного человека, превратив его у себя в голове лишь в локомотив моих личных, куриных амбиций.

Это всё не я.

Это она. Разлучница. Тварь. Мразь.

А когда ещё эта разлучница не обладает головокружительной внешностью, на которую можно списать то, что мужик просто не устоял, как не устоял бы никто, выбор у салатницы остаётся невелик: либо признать свои косяки в браке, из-за которых он развалился, либо обвинить во всём разлучницу.

Как правило, выбирают второе. Оттого и семьи рушатся.

Карпович — это не причина, а всего лишь следствие поведения Прилучного и Муцениеце в браке, закономерный результат того выбора, который они ежедневно делали в своих отношениях.

Женщины, запомните: хороший мужчина может уйти от писи и от матки, но он никогда, ни при каких обстоятельствах не уйдёт от по-настоящему близкого ему человека.

Чтобы стать по-настоящему близкой, нужно быть по-настоящему честной.

Любить самой и принимать любовь с благодарностью, а не как что-то, что тебе тупо должны. Чтобы построить семью с хорошим мужчиной, нужно самой быть хорошей. Не хорошей девочкой, а хорошим человеком. Это — гораздо сложнее.

И вот тогда вам не то что Карпович — не угроза, но и даже Анджелина Джоли в её лучшие годы.

Всосали?

Косячите в браке? А как?

Источник: Лена Миро



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