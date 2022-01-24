 

Украина получила от США партию оружия общим весом более 80 тонн

24.01.2022, 3:02, Новости дня
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Вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», – написал Резников на своей странице в Twitter.

В минувшую субботу Украина получила от США груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».

Днем ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переброске украинскими силовиками в Донбасс летальных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые Киеву поставила Британия. Он призвал Запад заставить Украину выполнять минские договоренности и перестать поставлять Киеву оружие. При этом министр обороны Британии Бен Уоллес не исключил новых поставок оружия Украине. Посольство РФ в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России». Между тем военный эксперт Алексей Леонков в комментарии сказал газете ВЗГЛЯД отметил, что «у [британских противотанковых ракетных] комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.



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