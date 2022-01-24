Украина получила от США партию оружия общим весом более 80 тонн

Вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», – написал Резников на своей странице в Twitter.

В минувшую субботу Украина получила от США груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».

Днем ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переброске украинскими силовиками в Донбасс летальных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые Киеву поставила Британия. Он призвал Запад заставить Украину выполнять минские договоренности и перестать поставлять Киеву оружие. При этом министр обороны Британии Бен Уоллес не исключил новых поставок оружия Украине. Посольство РФ в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России». Между тем военный эксперт Алексей Леонков в комментарии сказал газете ВЗГЛЯД отметил, что «у [британских противотанковых ракетных] комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.