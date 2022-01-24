Мнение: Отставка президента

Президент Армении Саркисян подал в отставку. Внеочередные выборы президента состоятся в феврале.

По сути, это провал еще одной версии «транзита власти», который попытался провести предыдущий руководитель Армении Саргсян. Суть этого «транзита», как и у всех подобных — остаться у власти, формально перейдя в другую позицию. И практически все эти «транзиты» проходят с проблемами и зачастую заканчиваются плачевно для их организаторов. Причина вполне очевидна: любой «транзит» в формате уйти, чтобы не уходить — это всегда крайне искусственная конструкция, которая противоречит нормальному развитию событий, нарушает законы социального развития, создает несбалансированные и неразрешимые противоречия. Рано или поздно это заканчивается примерно одинаково: конструкция перестает удерживать устойчивость либо сталкивается с противоречием, на которое не рассчитана, либо просто карта ложится неудачно — и привет, ромашки.

В Армении «привет» случился по причине усталости людей от одних и тех же лиц, генерирующих одну и ту же повестку. Выезжающих на прежних и уже достаточно далеких заслугах. Кстати, как показала война 20 года — и заслуги-то оказались дутыми. Хотя руководили уже не они, но воевала армия, созданная ими. И воевала скверно.

По факту от той версии «транзита» остался лишь президент Саркисян. Теперь и он уходит, что по факту завершает этот цикл армянской истории. Будет ли нынешний цикл лучше — это, конечно, вопрос, так как ничего выдающегося нынешний премьер Пашинян не демонстрирует. Кредит доверия он получил, но этот кредит ушел на возню и борьбу за власть с властью предыдущей. По сути, Пашинян справился с одной и достаточно важной задачей: он сломал прежнюю систему. Что само по себе тоже нужно. Нельзя выстроить что-то новое, не разрушив старое.

Но хороший разрушитель очень редко бывает хорошим созидателем. Это разные профессии, разная ментальность. Пашинян неплохо справился с первой частью. Со второй у него, прямо скажем, дела идут куда как хуже. По-доброму, нужно фиксировать достигнутый результат, уйдя в отставку и дав дорогу новым людям. Свою роль он уже отыграл.

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