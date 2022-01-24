Мнение: “Черный ящик”

Посмотрел достаточно неплохой французский технотриллер "Черный ящик", снятый, очевидно, по мотивам недавней истории с "Боингами 737 Max", технические дефекты которых (о которых знал, но умалчивал производитель), привели к двум авиакатастрофам с большим количествам жертв и временному запрету на их эксплуатацию.

Фильм обыгрывает тему выпуска на рынок авиаперевозок "сырого" самолета, который по неизвестной причине терпит крушение в Альпах.

Главный герой, аналитик занимающийся расшифровкой черных ящиков. Это не супергерой, а головастый технический специалист. В течение всего фильма он постепенно начинает раскручивать запутанный клубок различной лжи и умолчаний, чтобы в конце фильма понять, как и почему погиб самолет и все его пассажары. Само собой, по ходу дела никто герою не верит, считая, что он ударился в конспирологию и строит теории заговора.

Авторы фильма заботливо подкидывают по мере развития истории различные ложные следы, которые достаточно долго держат в неведении относительно реальной причины гибели самолета, что собственно и делает просмотр интересным, почти до самого конца. Разгадка причины крушения с одной стороны будет ожидаемой, но с другой стороны в определенном смысле неожиданной. "Вот это поворот" вполне работает. Несколько портит впечатление скомканный финал, где проблему сводят к частному человеческому фактору, уходя от мелькавшего по ходу ленты легкого обличительного пафоса в отношении самой системы, которая позволяет происходить подобным вещам.

Фильм снят в холодных приглушенных тонах, изобилует диалогами и обрамлен неплохой музыкой.

В целом, хороший триллер на один раз. Зная ответ на вопрос – что скрывает черный ящик погибшего самолета, второй раз уже пересматривать вряд ли будет интересно.

PS. И одной строкой про другие фильмы.

1. "Чемпион мира" пока не смотрел, так что ничего сказать не могу – отзывы на него идут противоречивые. Как посмотрю, так напишу. Относительно симпатий к героям, то Карпов мне импонирует больше, чем Корчной. Для этого было вполне достаточно прочитать "Антишахматы" Корчного.

2. "Вечные" – какой-то убогий комикс оказался. Смотрел на перемотке, накал идиотии зашкаливал. Кино про людей в трико уже давно чем-то интересным не балуют.

3. "Французский вестник" – Андерсон тут совсем свалился в арт-хаус позабыв о зрителе. Визуально красивый, но в целом бессмысленный фильм. В отличие от отличных "Королевства полной луны" и "Отеля Гранд-Будапешт" чувство меры автору тут явно изменило. Такая себе милая безделица. Выглядит красиво, но новеллы в фильме – пустышки, такие себе обрывки идей, которые уносит ветер почти сразу после финальных титров.

4. "Черный лотос" – анимационный приквел к "Бегущему по лезвию 2049". В целом, не особо нужный конечно, но как еще одно погружение в мир репликантов и охотников на них, сойдет.

5. "Этерна" – про российский ответ "Игре престолов" напишу отдельно. С одной стороны ничего от него не ждал и в нем хватает различных косяков, но после ущербного "Колеса времени", этот "наш ответ" уже не казался совсем уж пробиванием дна. Есть вещи и похуже.

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