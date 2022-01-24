Стали известны подробности отравления семьи в Подмосковье

В квартире отравившихся мужа и жены в подмосковном Обухово из алкоголя было только пиво, а ребенок и вовсе пил лишь газировку, рассказал брат погибшего мужчины. По его словам, отравиться семья могла пирожками.

Мужчина проживал вместе с погибшими на одной лестничной клетке и работал в одной компании. Утром в субботу, 22 января, ему позвонила коллега и сообщила, что девушка его брата не заступила на службу. Он долго пытался достучаться в квартиру своих близких, но никто не открывал, передает Рен ТВ.

По его словам, звонок на телефон брат «скинул», поэтому мужчина решил больше не беспокоить семью. Однако позже оказалось, что телефон просто «сел» и отключился.

Позднее, как сообщил мужчина, он услышал, что по квартире бегает ребенок и зовет маму. В результате он решил открыть дверь самостоятельно и обнаружил своего брата и его девушку мертвыми, а ребенок был по пояс в рвотной массе.

«Я сначала испугался, что это кровь. Поворачиваю голову – два тела в трех метрах от двери, лежат ко входу в комнату. <…> Стояла кастрюля. Я подошел к ним, а они уже холодные были», – рассказал брат погибшего.

По словам мужчины, на кухне стоял рыбный суп. «Пить алкоголь крепкий – ничего не пили. Там максимум пиво было – братан после работы мог пивка попить, какой пацан так не делает, любой может выпить», – рассказал мужчина.

Он отметил, что все трое отравившихся ели и пили разные продукты, общим была лишь картошка, которую его брат брал в контейнере на работу и которая также была и в супе. Также мужчина предположил, что отравиться семья могла и пирожками – девушка его брата купила в магазине шесть пирожков, от которых остались лишь два.

«Мелкий говорит, что ел только картошку, пустую, ложился спать – все хорошо было», – сказал брат погибшего.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного отравления мужа и жены, а также госпитализации с отравлением их 9-летнего сына.