 

В оппозиции заявили о нахождении президента Армении за границей

24.01.2022, 2:18, Новости дня
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Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян выступил с утверждением, что подавший в отставку президент республики Армен Саркисян находится за границей.

«Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы», – цитирует Теваняна «Эхо Москвы».

В свою очередь глава парламентской оппозиционной фракции «Честь имею», бывший руководитель Службы безопасности Армении Артур Ванецян выразил мнение, что Саркисян не принимал участия в решении стоящих перед страной значимых проблем, передает ТАСС.

«Трудно оценить отставку высшего должностного лица, а согласно Конституции, президент [Армении] является главой государства, который, по сути, не выполнял своей функции, не принимал никакого участия в решении каких-либо значимых вопросов и проблем, стоящих перед нашей страной и армянским народом», – отметил Ванецян.

По словам парламентария, «прячась за формулировками о «нехватке полномочий», уже бывший президент Армении на деле неоднократно избегал, отказывался брать на себя какую-либо ответственность в судьбоносных для родины ситуациях». «Учитывая вышесказанное, возможные предпосылки или мотивы отставки, на мой взгляд, не могут иметь ничего общего с интересами народа или государства. А личную мотивацию в данном случае комментировать нет смысла», – подчеркнул Ванецян.

Глава парламентской фракции «Честь имею» также отметил, что преждевременно говорить о возможности выдвижения кандидата на пост президента от оппозиции. «В ближайшие дни политические партии наверняка проведут консультации, обсуждение возможных действий в данном направлении. Когда и если в рядах оппозиции сформируется единая позиция, мы проинформируем об этом население страны и приступим к публичному обсуждению этого вопроса», – сообщил Ванецян.

Накануне президент Армении подал в отставку, объяснив свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, так как Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.



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