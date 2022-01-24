 

Российским певцам Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву. СМИ сообщили, что это из-за концертов в Крыму

24.01.2022, 2:08, Новости дня
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Департамент миграции 21 января внес их в список лиц, которым запрещен въезд в Литву до 21 января 2027 года.

LRT сообщает, что причиной запрета стали концерты певцов в оккупированном Крыму.

Концерт Шарипова должен был состояться в Вильнюсе 23 января, но был отменен.

“Мы получили письмо, что лицо нежелательно в Литве. Как аргумент – концерт для детей, проходивший в Севастополе. Нам только сегодня об этом стало известно”, – заявил представитель организаторов концерта Марек Гурнович.

LRT сообщает, что из-за Королевой и Шарипова на прошлой неделе в министерство иностранных дел Литвы обратились председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и его коллега. Касчюнас заявил, что, прежде чем приглашать какого-то исполнителя, организаторы концертов должны оценить геополитическую ситуацию.

“Возможно, через несколько минут начнутся прямые военные действия против наших друзей в Украине. Такие концерты – полное недоразумение. Хотелось бы, чтобы не было необходимости в каких-то запретах, предохранителях со стороны государства, чтобы такие решения принимались благодаря сознательности организаторов мероприятия”, – сказал политик.

Шарипов в Instagram подтвердил, что концерт отменили.

Скриншот: xabibkaa / Instagram

Королева в Instagram также подтвердила запрет на въезд в Литву.

“Прилетела очередная новость о запрете въезда в Литву накануне моих сольных выступлений для любимого зрителя: друзья, к сожалению, это правда. День сурка. Аналогичная ситуация была и с концертами в Киеве пять лет назад!” – написала она.

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Допис, поширений Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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