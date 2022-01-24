 

Эстония передаст Украине “десятки и десятки” Javelin – посол

24.01.2022, 2:08, Новости дня
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По его словам, Javelin будут отправлены в Украину “в ближайшие недели”.

“Напряжение обострилось где-то в конце октября-в ноябре [2021 года] и тогда мы уже начали обсуждать в Таллинне, как можем помочь Украине дополнительно. Мы надеемся, что теперь это произойдет в кратчайшие сроки. В ближайшие нелели. Это нормальная процедура, мы должны были спросить разрешения и получили его. США отреагировали быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это по-настоящему впечатляет”, – сказал дипломат.

Кууск рассказал, что Эстония также готова передать Украине  122-миллиметровые гаубицы Д-30, но нужно разрешение Германии как производителя и Финляндии как предыдущего собственника.

“Мы отправили специальные письма и запросили разрешения. Это займет время, у разных стран различные уровни координации. Я не могу прогнозировать, но надеюсь, что они ответят быстро. Почему эти гаубицы? Потому что они у нас есть и мы их не используем”, – заявил посол.

Он отметил, что Украина попросила боеприпасы к таким гаубицам, и Эстония согласна их предоставить, но решила также предложить само вооружение.

Контекст:

21 января министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявили, что из-за “растущего военного давления” России на Украину и вокруг нее страны Балтии предоставят Киеву дополнительную оборонную помощь. Литва и Латвия поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Латвия также отправит индивидуальное снаряжение и сухпайки.

Politico со ссылкой на источник в администрации США написало 19 января, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил просьбу трех союзников по НАТО – Эстонии, Литвы и Латвии – о передаче Украине оружия американского производства. По словам источника издания, в ближайшие дни администрация США также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

21 декабря 2021 года Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву “очень быструю военную и невоенную поддержку” в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. “Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку… В случае необходимости поставим и оружие”, – сказал Пабрикс.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания 17 января начала поставки Украине легкого противотанкового оружия. По информации Sky News, в Украину также прибыли 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Соединенного Королевства для подготовки украинских военнослужащих.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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