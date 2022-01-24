Стрижка шегги опять привлекла внимание знаменитостей: как выбрать прическу, которая будет актуальна весь 2022 год

Стрижка шегги одна из самых востребованных в салонах за последний год. Все потому, что девушки все чаще предпочитают прически, которые не требуют регулярных визитов в салон. Кроме того, эта прическа идеально подойдет для волос любой структуры и длины. Она выглядит стильно и при этом не требует долгой укладки волос. Мы расскажем, как выбрать подходящую стрижку шегги, которая будет одной из самых модных в 2022 году.

Что такое стрижка шегги

Шегги – это многослойная и текстурированная стрижка с челкой. Это сложная прическа в стиле 70-х, но с современной интерпретацией. Однако главная черта шегги – лохматый, небрежный стиль. Она идеально подойдет девушкам с непослушными, волнистыми волосами, так как, выбрав шегги, вы больше не будете их выравнивать.

Эта прическа была актуальной и раньше, однако в 2022 году в моде будет именно стрижка, выполненная на длинных волосах.

Примеры знаменитостей

Небрежный стиль шегги, как у Холли Берри, смотрится особенно удачно на ее каштаново-золотистых волосах. Эта стрижка очень хорошо сочетается со сложными техниками окрашивания, придавая дополнительный объем локонам.

Барби Феррейра отдала предпочтение стрижке с множеством слоев у лица. Такой вариант смотрится особенно хорошо на круглолицых девушках, так как визуально сужает лицо.

Если вы обладательница от природы вьющихся волос, то вы можете с легкостью повторить стиль актрисы Катерины Тэнненбаум.

Джей Ло создала идеальный стиль шегги с помощью медово-русого балаяжа и рваной челки.

Кто сказал, что длинная шегги не может выглядеть роскошно и изысканно? Универсальность стиля доказывает Селена Гомес, у которой получился очень гламурный образ в духе семидесятых.

Еще один пример дорогого образа с помощью шегги – прическа Сьюки Уотерхаус.

Длинная шегги будет хорошо смотрится практически на любой структуре волос, в том числе на волнистых или вьющихся, как у Джоан Смоллс.

Зендая создала кудрявую прическу, которую можно признать одной из самых лучших стрижек всех времен.

Длинная шегги подойдет всем девушкам, а главное, с помощью этой стрижки у вас получится создать любой образ, как небрежный, так и гламурный.