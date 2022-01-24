Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов

На 90-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Расми Джабраилов, сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку», – говорится в сообщении театра в Instagram.

В театре добавили, что актер был с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. «Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой – в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое. Всегда это были личности, какие бы поступки они не совершали, какие бы чувства ими не двигали», – отметили в пресс-службе.

Расми Халидович Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в дагестанском селе Касумкент. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1961-м – режиссерский. В начале карьеры работал в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте, Дагестанском русском театре имени М. Горького в Махачкале, Даргинском театре имени О. Батырая в Избербаше, а также в Тульском областном театре имени М. Горького. С 1964 года – актер Московского театра на Таганке, а с 1993-го служил в «Содружестве актеров Таганки». С 2002 года работал в Московском академическом театре имени В. Маяковского.

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