Оппозиционная партия выиграла региональные выборы в Финляндии

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24.01.2022, 1:33, Новости дня
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Лидер оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо объявил о победе на первых в истории Финляндии региональных выборах.

«НКП выиграла первые в истории [Финляндии] региональные выборы», – приводит ТАСС обращение политика, которого цитирует Финляндское информационное агентство (СТТ).

К настоящему моменту подсчитано 98,5% голосов. НКП набирает 21,5%. Согласно информации минюста Финляндии, победителем признается партия с наибольшим числом голосов. НКП удалось победить, поскольку за нее было отдано больше голосов, чем за другие партии, в регионах (социальных округах) с наибольшим числом жителей.

На втором месте – партия правительственной коалиции «Финляндский центр» – 19,3%, такой же результат у возглавляемой премьер-министром Санной Марин Социал-демократической партии. Далее идут оппозиционные «Истинные финны» с 11,1% голосов, за ними следуют несколько правительственных партий – «Левый союз» (8%), «Союз «зеленых» (7,3%), Шведская народная партия (4,9%). У оппозиционных Христианских демократов – 4,2%, у Движения «Сейчас» – 1,8%. Окончательно утвержденные результаты будут обнародованы 26 января. Явка, по последним данным, составила 47,5%.

На состоявшихся в воскресенье выборах финны голосовали за кандидатов в депутаты региональных советов созданного после недавних реформ 21 социального округа. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг. На выборах не голосовали жители столицы Финляндии, поскольку город Хельсинки не вошел ни в один из социальных округов. В Хельсинки вопросы социального обеспечения и здравоохранения продолжит и далее решать горсовет.

Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять в альянс Швецию и Финляндию, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.



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