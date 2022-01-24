 

Кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций против России

24.01.2022, 1:33, Новости дня
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Кандидат в президенты Франции, основатель партии «Отвоевание» (Reconquête) Эрик Земмур выступил за отмену европейских санкций против России.

Земмур обратил внимание, что как только происходит какое-то сближение РФ и европейских стран, Соединенные Штаты пытаются их разделить, передает РИА «Новости».

«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку [РФ] большая», – сказал Земмур в эфире телеканала France 5.

«Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом [Франции], я бы сказал, что больше не будет санкций против России», – отметил Земмур.

Напомним, 30 ноября французский журналист и писатель Эрик Земмур, известный крайне правыми взглядами, официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Позже Земмур предложил вывести Францию из НАТО, а также заявил о законности нежелания Москвы видеть НАТО у российских границ.

О желании баллотироваться на президентский пост уже сообщил целый ряд кандидатов. Среди них – лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, член партии «Европа – Экология – Зеленые» Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Президент Франции Эммануэль Макрон хоть и сообщил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.



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