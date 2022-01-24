“Возвращался из казино”. Подозреваемого в краже $120 тыс. из кабинета судьи во Львове задержали – СМИ

Собеседники сообщили, что полиция несколько дней документировала действия подозреваемого. Он был задержан в воскресенье, когда “возвращался домой из одного из львовских казино”. Известно, что 30-летний мужчина ранее был судим.

Следствие будет ходатайствовать об избрании задержаному меры пресечения.

Контекст:

СМИ со ссылкой на источники сообщали 19 января, что во Львове неизвестный украл $120 тыс. из кабинета судьи Западного апелляционного хозяйственного суда. Пресс-служба суда сообщила, что все похищенное личное имущество было указано в декларации судьи.

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