Трассу между Анкарой и Стамбулом закрыли из-за плохих погодных условий

Власти Анкары и Стамбула сообщили о закрытии бесплатной автомобильной дороги и участка платной трассы между мегаполисами из-за ухудшения погодных условий, говорится в заявлениях администраций двух городов.

Власти запретили автомобилистам пользоваться бесплатной дорогой, а также участком платной трассы между населенными пунктами Дюздже – Гереде. В сообщениях говорится, что данные меры будут сохраняться до нового объявления, передает ТАСС.

С пятницы ряд регионов Турции, включая Стамбул и Анкару, накрыла метель, что приводит к росту числа ДТП на дорогах. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия могут стать еще хуже.

Ранее в воскресенье из-за ухудшения погодных условий власти Турции закрыли пролив Босфор для движения судов в обоих направлениях. Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.