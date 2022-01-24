“Е*ашу 160. Ничего пока не происходит, мусора не останавливают”. В Харьковской области пьяный водитель въехал в магазин

“20 января в 01.20 в дежурную службу поступило сообщение о том, что автомобиль Hyundai въехал в помещение магазина, расположенного в поселке Васищево”, – говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 34-летний житель поселка Ольховка Харьковского района.

Отмечается, что во время ДТП водитель получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу Харькова. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Полицейские составили на нарушителя административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Telegram-канал “Труха” опубликовал видео из салона автомобиля, на котором слышно, как водитель говорит, что едет со скоростью 160 км/ч.

“Е*ашу 160. Ничего пока не происходит, мусора не останавливают”, – говорит водитель за несколько секунд до ДТП.

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