Гаврилов оценил уровень серьезности угроз отключения РФ от SWIFT

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Изолента live».

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно – это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», – цитирует его РИА «Новости».

Гаврилов добавил, что это напоминает ему «животное, которое ест кактус – колется, но все равно продолжает есть».

В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения РФ от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить РФ операции с долларом.

В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.

В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.

В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение РФ от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.