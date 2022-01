Боррель обвинил протестующих в Брюсселе в атаке на офис дипслужбы ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель строго осудил участников прошедшей в Брюсселе общеевропейской акции протеста против санитарных ограничений за битье стекол в здании европейской внешнеполитической службы.

«Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», – написал Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.

Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022

В свою очередь генсек ЕВС (Служба внешних действий ЕС) Стефано Саннино назвал несколько разбитых окон на первом этаже здания службы «отвратительной, постыдной атакой». «Спасибо службе безопасности и федеральной полиции [Бельгии], которые защитили здание ЕВС от отвратительной, постыдной атаки. ЕВС служит европейским гражданам, поддерживает и продвигает [по всей планете] мир, процветание и безопасность. И продолжит гордо служить Евросоюзу», – написал Саннино в своем Twitter.

Напомним, участники общеевропейской акции протеста против санитарных ограничений на митинге в брюссельском парке Пятидесятилетия призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства и проведению новых выборов, начав сбор подписей под соответствующей петицией. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане других стран ЕС.

Манифестация закончилась столкновениями с полицией и погромами в Европейском квартале Брюсселя. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков протестующих были задержаны. Как сообщил комиссариат полиции Брюссель-Иксель, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 12 участников манифестации и трое полицейских.