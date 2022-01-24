Подростки задержаны в Омской области по подозрению в убийстве семьи

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24.01.2022, 0:04, Новости дня
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Полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи, одна из задержанных – дочь убитой женщины, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в убийстве семьи задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. Девочка является дочерью убитой женщины», – приводит слова источника ТАСС.

По предварительной информации, девочка рассказала своему парню про отчима, который якобы приставал к ней, после чего молодой человек решил расправиться с мужчиной. При этом также были убиты женщина и десятилетий ребенок.

По предварительным данным, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. При этом 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Позже появилось видео с места преступления. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи.



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