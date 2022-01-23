 

“Фу, отпишусь”, “Следующий этап – ресницы нарастить?” Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта

23.01.2022, 23:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“А почему бы и нет? Надо быть в тренде”, – подписал он публикацию.

Большинство подписчиков не оценили поступок 37-летнего радиоведущего, и под публикацией они написали комментарии с критикой.

“Ужас. Куда исчезает мужественность?” – поинтересовалась li.liia4295.

“Фу, отпишусь”, – написал пользователь bundurv1982.

“Следующий этап – ресницы нарастить?” – прокомментировала anna_krikyn.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Контекст:

Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио “Львівська хвиля”. С 2008 года является ведущим на радио “Люкс ФМ”.

В январе 2021 года Демин заявил, что развелся с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожили в браке. У них есть сын Владислав.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / “Найти своих”. Тина Кароль выпустила минифильм на три песни из своего нового альбома. Видео

24.10 / Кличко заразился коронавирусом

24.07 / Метеорологи ООН встревожились из-за аномальной жары в Сибири

15.09 / Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября

07.07 / Зеленский провел экстренное совещание. Стало известно о пятой жертве в результате лесного пожара в Луганской области

31.10 / Ученые подтвердили, что люди могут чувствовать на себе чужой взгляд

06.09 / В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

20.02 / Салон нового седана Kia K8 показали на первых фото

30.06 / Обнаружен эффективный метод борьбы с неизлечимой болезнью

13.01 / Украинский спутник “Січ-2-30” сегодня запустят в космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика