“Фу, отпишусь”, “Следующий этап – ресницы нарастить?” Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта

“А почему бы и нет? Надо быть в тренде”, – подписал он публикацию.

Большинство подписчиков не оценили поступок 37-летнего радиоведущего, и под публикацией они написали комментарии с критикой.

“Ужас. Куда исчезает мужественность?” – поинтересовалась li.liia4295.

“Фу, отпишусь”, – написал пользователь bundurv1982.

“Следующий этап – ресницы нарастить?” – прокомментировала anna_krikyn.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Контекст:

Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио “Львівська хвиля”. С 2008 года является ведущим на радио “Люкс ФМ”.

В январе 2021 года Демин заявил, что развелся с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожили в браке. У них есть сын Владислав.

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