“Украинцы будут помнить это десятилетиями”. Кулеба прокомментировал отказ Германии поставлять вооружение

“Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительного вооружения Украине, особенно с учетом текущей ситуации”, – сказал Кулеба.

Он также добавил, что украинцы будут еще больше разочарованы, когда Германия не только откажется предоставлять Украине оборонное вооружение, но и будет препятствовать другим странам это делать.

“К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня, как для министра иностранных дел. Желаю, чтобы наше партнерство преуспевало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу”, – отметил Кулеба.

Он добавил, что Германия “совершала ошибки относительно Украины в прошлом”, поэтому теперь ее обязанность – “принимать правильные решения сегодня”.

“Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и находимся под угрозой, единственная соответствующая политика – это позволить нам защищаться”, – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина никогда не планировала наступательных военных действий и не предпринимает их сейчас.

“Мы просто хотим иметь возможность защитить себя и предотвратить серьезный конфликт”, – добавил он.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что “подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям”. Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ “по указанию из Берлина”, так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

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