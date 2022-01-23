За отвагу при трубе

Хорошо быть героем труда и заработной платы.



Глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вот еще один наш современник вытащил рыбку из пруда. Звание Героя Труда Российской Федерации получил Алексей Миллер, давнишний и многократно награжденный руководитель «Газпрома». Аккурат к своему 60-летию.

Еще недавно для мужчины в этом почтенном возрасте такая награда могла стать блистательным подведением итогов трудовой деятельности. Славно потрудился, иди со звездой на лацкане в отделение Пенсионного фонда, оформляй ежемесячное денежное пособие — и на хутор, бабочек ловить. Но у нас тут с пенсионной реформой наворочали, и приходится продолжать и без того многолетнюю плодотворную деятельность до шестидесяти пяти.

Утомительно, но зато Алексей Борисович имеет шанс явиться на оформление пенсии уже дважды героем.

Дважды Героев Труда РФ еще вроде бы нет. Это прежде были дважды Герои Социалистического Труда. Конструктор автомата Михаил Калашников, например. Но принцип награждения тот же самый: однажды получил высокую награду, к ней и другие присовокупятся — автоматом.

Пенсия пенсией, но и до того герою не следует зевать и упускать законные возможности. Вы только посмотрите, какая уйма льгот положена носителю высокого звания. Мало того что Алексей Борисович получил право бесплатно ездить в автобусе и установить вне очереди домашний телефон. Мало того что он может бесплатно вставить пластмассовый зуб и получить путевку в профилакторий, где на полдник компот с ватрушкой. Ему еще полагается денежное пособие в размере 50 с лишним тысяч рублей. Будет ли Миллер обращаться за этим пособием? Наверное, ему следует посоветоваться с другими Героями Труда РФ. С Минтимером Шаймиевым, с Аркадием Ротенбергом…

Можно и с Александром Бондаренко посоветоваться, но тут немного другой случай. Летом прошлого года при вручении трактористу из Ростовской области звезды Героя Труда президент Владимир Путин поинтересовался, сколько тот зарабатывает. На что тракторист смущенно ответил, что в среднем 24 тысячи рублей. И это в стране, где многие мечтают стать не героями труда, а героями зарплаты.

У Алексея Миллера с зарплатой, как мы знаем, все в порядке. Вернее, мы ничего толком не знаем, хотя он руководит компанией с контрольным пакетом у государства, а государство — это чуть ли не мы с вами. Доходят какие-то неподтвержденные сведения. Так, еще в 2014 году, когда рубли были длиннее и тяжелее нынешних, депутат Госдумы Валерий Рашкин с парламентской трибуны сообщил, что Миллеру страна выплачивает 2,2 миллиона рублей в день.

Да, именно в день, а не в месяц. Если бы в месяц, то в стенограмме заседания Госдумы после этих слов была бы пометка «смех в зале».

После того как Рашкин браконьерски подстрелил лося, все его выступления с трибуны следует признать холостыми, но все равно можно предположить, что труд руководителя газовой компании у нас оплачивается все-таки несколько выше, чем труд сельского тракториста. Хотя оба пашут, как выяснилось, героически.

Звезда одного героя не крупнее Звезды другого. И вытаскивание рыбки из пруда вроде одинаково трудоемкое занятие. Ну, разве что рыбку иной раз тащат не из пруда, а из аквариума.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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