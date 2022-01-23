Эксперт предсказал обострение внешнего участия в борьбе за власть на Украине

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23.01.2022, 23:17, Новости дня
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Борьба за украинскую власть станет обостряться, в том числе с внешним участием, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Британское Министерство иностранных дел добавило в ситуацию вокруг Украины новых оттенков – заговор с инфильтрацией пятой колонны. Ведомство объявило о подготовке Россией марионеточного правительства, которое будет установлено в Киеве после вторжения. Возглавит его бывший депутат Евгений Мураев, а войдут чиновники эпохи Януковича, живущие сейчас в эмиграции в России. Красиво!» – сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, можно предположить только одно: если именно украинский вопрос стал ключевым в процессе установления нового порядка в Европе, «внешняя потасовка неизбежно превратится во внутреннюю». 

«И если общее решение как-то будет зависеть от действий Киева, а оно будет, ведь решение проблемы Донбасса в него должно быть вмонтировано, борьба за композицию украинской власти станет обостряться. В том числе с внешним участием», – добавил он. 

Ранее заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков. 

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Внешнеполитическое ведомство РФ отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.



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