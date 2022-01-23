Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные провокации по поводу Украины

Посольство РФ призвало МИД Великобритании прекратить опасные риторические провокации по поводу Украины, постоянное подогревание антироссийских настроений Лондоном в посольстве связали с пребыванием Британии на обочине настоящих дипломатических процессов.

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности», – сказал ТАСС представитель российского диппредставительства.

Он добавил, что «последняя же новость – о намерении РФ привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады (Евгения Мураева), который в самой РФ находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, – и вовсе анекдотична».

«Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», – добавил российский дипломат.

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.