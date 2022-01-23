 

Блинкер рассказал, почему США не будут вводить санкции против РФ до ее вторжения в Украину

23.01.2022, 23:08, Новости дня
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“Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций состоит в сдерживании российской агрессии. И поэтому, если они сработают сейчас, вы потеряете сдерживающий эффект”, – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что США “не ждут, а уже сейчас многое делают”.

“Соединенные Штаты берут на себя ведущую роль в объединении стран по всей Европе и даже за ее пределами в вопросе масштабных последствий для России, если она предпримет новые агрессивные действия в Украине. Как я уже упоминал, мы предоставляем и в прошлом году сами предоставили больше военной помощи Украине, чем в любой другой год в прошлом. Мы выступаем против тех, кто внутри Украины пытается дестабилизировать правительство. Поэтому мы принимаем конкретные меры”, – отметил госсекретарь.

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об “эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины”. Они коснутся лично президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

“Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике”, – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ “никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести”.

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США в ходе встречи 17 января, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла. По его мнению, рестрикции нужно ввести сейчас.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что страны Запада должны ввести санкции против России до ее возможного вторжения в Украину, а не после него.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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