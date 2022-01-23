 

Сильвио Берлускони госпитализировали в Италии

23.01.2022, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу в Милане, информирует Il Messaggero.

По данным издания, 85-летний политик госпитализирован в больницу «Сан-Раффаэле» из-за планового обследования. В сентябре 2021 года у него диагностировали нарушения в работе сердца, передает Sputnik. 

Напомним, 2 сентября 2020 года у Берлускони выявили коронавирус. Бывший премьер-министр лечился в Милане в клинике «Сан-Раффаэле». 14 сентября его выписали из больницы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Гривна второй день дорожает относительно евро и доллара

16.05 / Беларусь лишили права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

26.06 / Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцин от COVID-19 из-за позиции по ситуации в Синьцзяне – СМИ

05.10 / В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах

29.08 / WSJ – «сделать Китай козлом отпущения» — в Пекине прокомментировали доклад американской разведки о происхождении коронавируса

21.09 / Политолог перечислила главные итоги выборов в Госдуму

13.10 / “Нафтогаз” предложил бюджетным учреждениям контракты на 15 месяцев с фиксированной ценой на газ

10.08 / “Милашка”. Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери

06.02 / «Вы ничего не сделали для меня» – Трамп вышел из Гильдии киноактёров США

15.01 / Глава Минздрава Германии заявил об особой опасности «омикрона»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика