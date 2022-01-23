Сильвио Берлускони госпитализировали в Италии

Экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу в Милане, информирует Il Messaggero.

По данным издания, 85-летний политик госпитализирован в больницу «Сан-Раффаэле» из-за планового обследования. В сентябре 2021 года у него диагностировали нарушения в работе сердца, передает Sputnik.

Напомним, 2 сентября 2020 года у Берлускони выявили коронавирус. Бывший премьер-министр лечился в Милане в клинике «Сан-Раффаэле». 14 сентября его выписали из больницы.