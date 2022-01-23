 

Экс-генсек НАТО исключил членство Украины в альянсе в «обозримом будущем»

23.01.2022, 22:32, Новости дня
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Бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер сообщил газете Financial Times, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.

«В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте (в 2008 году) знала это. Уже было ясно, что для противников (членства Украины в НАТО) это (промедление со вступлением в альянс) продлится до тех пор, пока ад не замерзнет», – цитирует его РИА «Новости».

Издание сообщает, что при де Хоп Схеффере в 2008 году альянс объявил о том, что Украина «станет членом».

«Хотя тогда и до сегодняшнего дня он (президент РФ Владимир Путин) прекрасно знал…, что НАТО и американцы никогда не будут воевать с Россией из-за Украины», – добавил бывший генсек.

В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям РФ касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.

В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.



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