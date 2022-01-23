Сирийские военные пострадали от огня боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо

В результате обстрелов со стороны боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо за прошедшие сутки ранения получили трое сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, ранено двое сирийских военнослужащих», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Кроме того, как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Китиан по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен один сирийский военнослужащий.

Всего за прошедшие сутки, по данным Журавлева, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – также один обстрел.

Напомним, во вторник ВС РФ по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.