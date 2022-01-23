Шмыгаль: Купить лекарства на выплаты за вакцинацию можно будет и в интернет-аптеках

Он напомнил, что покупка лекарств на эти средства будет доступна для украинцев в возрасте от 60 лет с 24 января.

“Купить лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него”, – написал премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/477995190557260

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе “єПідтримка” по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках “єПідтримки” украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.

19 января Кабмин расширил действие программы “єПідтримка”, позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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