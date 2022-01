“Более 80 тонн оружия”. В Украину прибыл второй самолет с военной помощью от США

“Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец”, – написал министр.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine’s defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end * *

P.S. the cargo arrived under dependable protection * @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Контекст:

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”. Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

На фоне нарастания напряженности ряд западных стран активизировали военную поддержку Украины.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на “все более угрожающее поведение РФ” заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что “оно не является стратегическим” и “не представляет угрозы для России”. В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали “чрезвычайно опасными”.

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

По данным Politico, США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии.

О готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине заявили также 20 января в правительстве Нидерландов.

