“Дед, пей таблетки, а то получишь по ж.пе от НАТО”. В Грузии прошла акция поддержки Украины на фоне агрессии России

“23 января у здания посольства Украины в Грузии состоялась многочисленная акция в знак солидарности и поддержки Украины на фоне беспрецедентной эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины и наращивания страной-агрессором военного присутствия вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в митинге приняли участие представители разных политических партий, гражданские активисты, организации и украинцы, проживающие на территории Грузии.

Участники акции принесли с собой плакаты с надписями “Дед, пей таблетки, а то получишь по ж..пе от НАТО”, “Путин, руки прочь от Украины”, “Душу и тело мы положим за нашу свободу”, “Украина и Грузия без России”, “Слава Украине”.

Советник посольства Андрей Касьянов подчеркнул, что на фоне агрессивной внешней политики РФ против Украины очень важны солидарность и международная поддержка.

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Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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