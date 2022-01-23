Мнение: Коротко по Украине. 23.01.2022

1. Китай опроверг вбрасываемые на Западе фейки о том, что Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады.

2. Госдеп США опроверг вбрасываемые в западной же прессе заявления о том, что США готовят эвакуацию дипломатов с Украины. Да что ж ты будешь делать.

3. Вместо приглашения Шойгу приехать в Британию, Британия отправит своего министра обороны в Москву. "Вызов на ковер" не удался.

4. США просят Россию не публиковать содержание письменного ответа на российские требования, который будет передан РФ на следующей неделе.

5. Германия опровергла вбрасывамые западной прессой заявления об эвакуации дипломатов с Украины. Не пора ли найти очаг этих вбросов про эвакуации?

6. Британия обвинила Россию в желании установить на Украине марионеточное правительство с участием Мураева, Азарова, Арбузова и т.п. лиц. С учетом того, то из подобных лиц Москва не особо горела желанием формировать "временное правительство" в 2014 году, тем более она не будет этим заниматься в 2022-м, все это давние политические трупы..

7. США и Британия готовят новые партии различного вооружения, боеприпасов и аммуниции, которые б ближайшие дни будут переданы на Украине. Пока что выглядит так, что идет спешная накачка оружием ВСУ перед неминуемой провокацией на Донбассе (или в каком-то другом месте), покуда Госдеп США тянет время и забалтывает российские предложения перед началом событий.

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