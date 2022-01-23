 

Мнение: Коротко по Украине. 23.01.2022

23.01.2022, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. Китай опроверг вбрасываемые на Западе фейки о том, что Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады.
2. Госдеп США опроверг вбрасываемые в западной же прессе заявления о том, что США готовят эвакуацию дипломатов с Украины. Да что ж ты будешь делать.
3. Вместо приглашения Шойгу приехать в Британию, Британия отправит своего министра обороны в Москву. "Вызов на ковер" не удался.
4. США просят Россию не публиковать содержание письменного ответа на российские требования, который будет передан РФ на следующей неделе.
5. Германия опровергла вбрасывамые западной прессой заявления об эвакуации дипломатов с Украины. Не пора ли найти очаг этих вбросов про эвакуации?
6. Британия обвинила Россию в желании установить на Украине марионеточное правительство с участием Мураева, Азарова, Арбузова и т.п. лиц. С учетом того, то из подобных лиц Москва не особо горела желанием формировать "временное правительство" в 2014 году, тем более она не будет этим заниматься в 2022-м, все это давние политические трупы..
7. США и Британия готовят новые партии различного вооружения, боеприпасов и аммуниции, которые б ближайшие дни будут переданы на Украине. Пока что выглядит так, что идет спешная накачка оружием ВСУ перед неминуемой провокацией на Донбассе (или в каком-то другом месте), покуда Госдеп США тянет время и забалтывает российские предложения перед началом событий.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Российские звезды примут участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

10.09 / Мнение: Совок и киви

18.08 / Природа, искусство и коты: Мария Шарапова отдыхает на Балеарских островах

20.11 / В.О.Л.К.: Муся Тотибадзе представила новый клип с участием Александра Гудкова

17.11 / Доктор Мясников назвал период наибольшего риска заражения коронавирусом

02.11 / Мнение: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

01.11 / Директор госпитализированного с коронавирусом Серова рассказал о его состоянии

23.07 / Запустить прототип термоядерного реактора помогла видеокарта NVIDIA

01.09 / Анастасия Тарасова рассказала, как потратит материнский капитал

16.01 / ЦРУ подтвердило, что ответственно как минимум за половину НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика