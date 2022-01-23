 

Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира

23.01.2022, 21:48, Новости дня
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Мужская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Италии, уступив команде Норвегии.

Победу одержали норвежцы, преодолевшие дистанцию 4х7,5 км за один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах. Россияне уступили им одну минуту 57,2 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Третьими стали немцы (+2.04,4; 4), передает РИА «Новости».

Российскую команду представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Накануне женская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Италии.



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