 

В Забайкальском крае жители села начали отстрел собак после гибели ребенка

23.01.2022, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители села Домна в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, самостоятельно начали отстреливать бродячих собак, сообщили несколько местных жителей.

«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», – отметил местный житель, передает «Чита.ру».

Еще несколько человек рассказали, что слышали выстрелы. «Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», – добавила другая жительница.

Местные СМИ сообщили, что также слышали выстрелы. «Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас», – уточнили СМИ.

Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

В «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Эксперт оценил идею ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

19.12 / Первое в мире СМС решили продать на аукционе за 225 тыс. долларов

28.12 / Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него

16.01 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

06.03 / Косторная вернулась к Тутберидзе

22.04 / Подросток ранил девушку из пневматического пистолета в Мытищах

17.01 / Американцы пообещали простить производство «зеленого» водорода

24.02 / Минфин частично заменил доли доллара и евро в ФНБ юанем и иеной

02.02 / Главный терапевт РФ назвала побочные эффекты вакцинации

26.09 / В ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика