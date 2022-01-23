В Забайкальском крае жители села начали отстрел собак после гибели ребенка

Жители села Домна в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, самостоятельно начали отстреливать бродячих собак, сообщили несколько местных жителей.

«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», – отметил местный житель, передает «Чита.ру».

Еще несколько человек рассказали, что слышали выстрелы. «Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», – добавила другая жительница.

Местные СМИ сообщили, что также слышали выстрелы. «Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас», – уточнили СМИ.

Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

В «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.