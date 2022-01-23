Синоптик рассказал о превышающих норму осадках в Москве в январе

Январь в Москве превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве до конца января вырастет до 50 сантиметров при норме в 30. По его словам, январь в Москве стал довольно снежным – уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен.