 

Синоптик рассказал о превышающих норму осадках в Москве в январе

23.01.2022, 21:48, Новости дня
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Январь в Москве превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве до конца января вырастет до 50 сантиметров при норме в 30. По его словам, январь в Москве стал довольно снежным – уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. 



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