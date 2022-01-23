Глава правительства Баварии заявил, что санкции против России “малоэффективны”

По словам политика, самое главное – “отказаться от агрессии и избежать эскалации”. Он подчеркнул важность уважения территориальной целостности и независимости Украины в соответствии с международным правом.

В то же время Зедер заявил, что только санкции против России не могут быть решением, так как они “малоэффективны” и “зачастую” вредят самим странам, которые их налагают. Политик заявил, что, к примеру, отключение России от международной платежной системы SWIFT, закрытие газопровода “Северный поток – 2” или прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и Германии.

Зедер сказал, что, “несмотря на всю обоснованную критику России, в какой-то момент Западу придется ответить на ключевой вопрос: есть ли план расширения НАТО за счет Украины или нет?” Он отметил, что нельзя позволить России “что-либо диктовать” в этом случае, но все равно надо дать ответ. По его мнению, расширение НАТО на восток с включением Украины “еще долго не будет стоять на повестке дня”.

Также, по словам Зедера, Россия – “сложный партнер, но не враг Европы”, поэтому с Москвой надо поддерживать связь.

Контекст:

Финансовая помощь Германии Украине за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла украинской стороне оружие.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок неоднократно заявляла, что Германия не поддерживает идею предоставления Украине оружия и это “закреплено в истории”. В 2021 году Германия также блокировала закупки Украиной оружия через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Это произошло еще при предыдущем немецком правительстве, но новое не изменило ситуацию.

Бербок также заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном 21 января, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT. По ее мнению, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но необязательно наиболее действенным. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля “действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом”.

21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что “Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется”, а президент РФ Владимир Путин на самом деле хочет уважения, которого, “возможно, заслуживает”. В МИД Украины заявили о неприемлемости таких высказываний и потребовали разъяснений от немецкого правительства.

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил 22 января, что его слова были “явной ошибкой” и личным мнением. Позже он подал в отставку, министр обороны Кристине Ламбрехт ее одобрила.

22 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что последние заявления топ-чиновников Германии относительно передачи Украине оборонного оружия, возвращения Крыма и санкций против РФ не соответствуют уровню отношений с Украиной и вредят усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен 22 января вызывали в МИД Украины. В частности, это касалось высказываний Шенбаха и заявлений немецких политиков о невозможности предоставить Украине оборонительное оружие.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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