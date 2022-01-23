“Ух, какая попа”, “Орех – зачет”, “Пошла жаришка”. Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы

“Ловите кусочек дубайского вайба”, – подписала ролик 30-летняя певица.

“Ух, какая попа”, – отметил _pashakostiuchenko17.

“Орех – зачет!” – написал mad_rider91.

“Ох, пошла жаришка! Потрясающий ракурс! Очень завлекательно. Шикарная”, – прокомментировал пользователь youlovethree.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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