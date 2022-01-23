 

Оскар Кучера напугал поклонников изменившимся внешним видом: “Пора заканчивать жрать!”

23.01.2022, 21:34, Разное
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Популярный актер Оскар Кучера разместил на личной странице в Instagram фотоснимок, продемонстрировавший подписчикам его сильно изменившийся внешний вид. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Примечательно, что еще не более, как три недели назад, Оскар Кучера опубликовал в микроблоге свое фото из театрального зала – и никаких существенных внешних изменений в его довольно худощавом лице не было заметно. На свежем же снимке на зрителя смотрит очень изменившийся телезвезда: контур стал существенно шире, а по сторонам видны две заметно округлившиеся щеки. “Январь подходит к своей завершающей стадии. Ёлку можно разбирать. А это значит, что пора заканчивать жрать, выпивать и прочие распущенности! Всё! Зал! Спорт! Диета!” – такой пояснительной тирадой сопроводил фотографию хозяин аккаунта.

Изображение взято с: [email protected]
Некоторая часть подписчиков всерьез обеспокоилась состоянием здоровья Оскара Кучеры и призвала его поскорее принять необходимые меры для приведения организма в “исходное состояние”. К слову, один из фолловеров даже предположил, что артист был жестоко искусан пчелами. Впрочем, большинство поклонников проявило более умиротворенные эмоции, заявив, что метаморфоза с лицом кумира является лишь временным следствием новогодних праздников, и выразив уверенность во вполне благополучных перспективах.



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