Светлана Ходченкова впечатлила поклонников демонстрацией своей тренировки

Популярная актриса Светлана Ходченкова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram публикацию, демонстрирующую её довольно оригинальную тренировку. Съемка знаменитости происходила на экзотическом курорте.

Подобно многим представителям шоубиза, Светлана Ходченкова проводит свой зимний отдых в жарких странах, и в этот раз местом пребывания красотки стали Мальдивы. Ленту её страницы в последние дни наполняли традиционные фото с пляжа, однако в свежей публикации телезвезда решила продемонстрировать нечто более оригинальное. На фоне голубых волн она запечатлена висящей вниз головой, облаченной в оранжевые лосины и такого же цвета топ. Под ней расположилась большая картина с нанесенными на ней изображениями океана и неких графических объектов.

Изображение взято с: [email protected]_khodchenkova

Характерное положение тела Ходченковой приводит к выводу, что она в момент фотосессии занимается аэростретчингом. Впрочем, никакими поясняющими надписями артистка сопровождать свой пост не стала.

Источник: www.instagram.com