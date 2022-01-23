 

Светлана Ходченкова впечатлила поклонников демонстрацией своей тренировки

23.01.2022, 21:34, Разное
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Популярная актриса Светлана Ходченкова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram публикацию, демонстрирующую её довольно оригинальную тренировку. Съемка знаменитости происходила на экзотическом курорте.
Подобно многим представителям шоубиза, Светлана Ходченкова проводит свой зимний отдых в жарких странах, и в этот раз местом пребывания красотки стали Мальдивы. Ленту её страницы в последние дни наполняли традиционные фото с пляжа, однако в свежей публикации телезвезда решила продемонстрировать нечто более оригинальное. На фоне голубых волн она запечатлена висящей вниз головой, облаченной в оранжевые лосины и такого же цвета топ. Под ней расположилась большая картина с нанесенными на ней изображениями океана и неких графических объектов.
Изображение взято с: [email protected]_khodchenkova
Характерное положение тела Ходченковой приводит к выводу, что она в момент фотосессии занимается аэростретчингом. Впрочем, никакими поясняющими надписями артистка сопровождать свой пост не стала.

Источник: www.instagram.com



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