 

Мнение: История крепостного мальчика

23.01.2022, 21:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

"Сколько стоит мальчик?" – "Какой нелепый вопрос!
скажете вы. – Разве мальчики продаются?! Разве можно торговать
людьми!" А ведь это было.
Было это во времена крепостного права, когда помещики могли продавать и покупать людей, как вещи. (с)

Озвученный советский диафильм 1965-го года "История крепостного мальчика" по одноименному рассказу писателя Сергея Алексеева.

Литературный первоисточник тут https://www.litmir.me/br/?b=50508
Для тех, кто не в курсе, кто такой С.П.Алекссеев https://uramdb.ru/writters/writter/6555775-sergej-petrovich-alekseev.html

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Крупнейшая российская сеть секс-шопов 8 марта делает рекордные скидки на комплекты для унижения женщин

29.08 / Дочь Джуда Лоу вышла в свет со своим бойфрендом Джайреллом Робертсом

15.12 / Ученые обнаружили очаг взрывоопасной магмы в Йеллоустоуном национальном парке США

03.07 / Бузова ответила на критику Михалкова: «Меня оскорбляют всеми забытые артисты!»

05.05 / На Международной сцене “Бессмертного полка” выступили артисты из 12 стран

26.10 / Мнение: Уходим на закат

27.07 / Мнение: Ученые заявили о сексизме в российской науке

12.03 / Кенотаф в память русских моряков, спасенных японцами во время войны 1905 года, перенесен на новое место

25.12 / Мнение: О долгой и мучительной агонии России

25.11 / Мнение: Удар “серпом” в Арденнах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика