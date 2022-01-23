Мнение: История крепостного мальчика

"Сколько стоит мальчик?" – "Какой нелепый вопрос!

скажете вы. – Разве мальчики продаются?! Разве можно торговать

людьми!" А ведь это было.

Было это во времена крепостного права, когда помещики могли продавать и покупать людей, как вещи. (с)

Озвученный советский диафильм 1965-го года "История крепостного мальчика" по одноименному рассказу писателя Сергея Алексеева.

Литературный первоисточник тут https://www.litmir.me/br/?b=50508

Для тех, кто не в курсе, кто такой С.П.Алекссеев https://uramdb.ru/writters/writter/6555775-sergej-petrovich-alekseev.html

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